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В Петрозаводске мужчина похитил обувь на сумму свыше 20 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:57, 03 Ноября 2023
фото: © МВД Карелии

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Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за кражу.

В управление МВД Петрозаводска поступило сообщение о хищении нескольких пар обуви из магазина. Полицейские обнаружили, что к краже причастен 56-летний житель, сообщили в пресс-службе карельского ведомства.

Как отметили в источнике, в торговом зале фигуранту приглянулись демисезонные ботинки. Он снял наклейки с коробки из-под обуви и незаметно вынес товар, а затем сбыл.

Мужчина признался, что сотрудники торговой точки находились в другом месте и не могли заметить пропажу, поэтому позже он вернулся туда, чтобы похитить обувь уже для себя. Взял сразу две пары. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Две из трех похищенных пар обуви изъяли сотрудники полиции. Фигурант вину признал. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за кражу продуктов питания.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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