В Петрозаводске мужчина попался на краже 16 пачек сливочного масла 8 марта

Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, который пронес мимо кассы товар на 6 тысяч рублей.

В минувшую среду, 8 марта, на пульт дежурного петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета. Патруль Росгвардии выехал на место. Оказалось, мужчина пронес мимо кассы 16 пачек сливочного масла общей стоимостью более 6000 рублей, рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии.

Позже тревожную кнопку нажали сотрудники одного из магазинов, специализирующихся на продаже автомобильных товаров различных категорий. Росгвардейцы выяснили, что неизвестный мужчина вынес через расчетно-кассовый узел аккумулятор и не оплатил его. Ущерб составил более 5000 рублей.

Росгвардейцы доставили задержанных в полицию.

Ранее сообщалось, бойцы Росгвардии в Карелии за неделю задержали 14 воров, укравших имущество на 12 тыс. рублей.