В Петрозаводске мужчина потратил краденые деньги на еду и алкоголь

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Мужчина обокрал магазин бюджетных товаров, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже. Продавец магазина не досчиталась 4 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили 25-летнего судимого подозреваемого. Молодой человек зашел в магазин бюджетных товаров. Продавец отдела одежды и обуви на несколько минут отлучилась. Злоумышленник проник в незакрытое подсобное помещение и похитил деньги. Позже он потратил их на продукты питания и алкоголь.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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