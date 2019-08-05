В Петрозаводске мужчина потратил краденые деньги на еду и алкоголь

Мужчина обокрал магазин бюджетных товаров, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже. Продавец магазина не досчиталась 4 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 25-летнего судимого подозреваемого. Молодой человек зашел в магазин бюджетных товаров. Продавец отдела одежды и обуви на несколько минут отлучилась. Злоумышленник проник в незакрытое подсобное помещение и похитил деньги. Позже он потратил их на продукты питания и алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.