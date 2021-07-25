В Петрозаводске мужчина проломил череп соседу из-за коммунальной аварии

Из многоэтажного дома на Первомайском проспекте в Петрозаводске госпитализировали 57-летнего мужчину, которого до полусмерти избил сосед.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась девушка Мария, которая рассказал, что ее папу изувечил сосед.

"Мы проживаем на втором этаже 17-этажного дома на проспекте Первомайском. 12 июля у нас в квартире потекла труба, мы вызвали аварийку. Приехал сотрудник аварийной службы, все проверил и сообщил, что течь не у нас. Поднялся на третий этаж, но вскоре вернулся и сказал моему папе, что придется перекрыть трубы и оставить без воды все 15 этажей, так как сосед с третьего этажа ведет себя агрессивно, устранить аварию не позволяет. Мой папа предложил подняться к соседу вместе и попытаться поговорить еще раз", - рассказала петрозаводчанка.

А дальше, по словам Марии, началось страшное: мужчина-сосед услышал звонок и начал кричать матом еще за дверью.

"А после открыл дверь и сразу стал бить отца. Избиение происходило на лестничной клетке. Аварийщик испугался и убежал, вызвал скорую помощь и полицию. Когда я прибежала, мой папа был без сознания. Сосед орал и пытался затащит моего папу к нам в квартиру", - рассказала девушка.

В результате на место происшествия приехала полиция, скорая и сотрудники следственного комитета. Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали. Врачи, по словам дочери избитого, диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом черепа в трех местах, множественные гематомы по всему телу, а также мужчина получил контузию и потерял слух.

"Сосед, который избил моего папу – известный в Петрозаводске предприниматель, победитель соревнований по бодибилдингу", - сообщила Мария.

В МВД редакции подтвердили факт произошедшего, а также сообщили, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 118 - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"Подозреваемый в избиении пока не установлен, работают следователи, - сообщили в полиции. – Пострадавший находится под наблюдением врачей, которые не разрешают на данный момент общаться с ним".