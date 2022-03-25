В Петрозаводске мужчина проломил стену в алкомаркете

Росгвардейцы задержали неадекватных покупателей в магазинах столицы Карелии.

В минувшие выходные сотрудники Росгвардии дважды выезжали по «тревожной кнопке» в магазины. Первый инцидент произошел в торговой точке, специализирующейся на продаже алкогольной продукции, второй — в одном из торговых центров. Причиной вызовов стала порча имущества, рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии.

Так, в алкомаркете 46-летний петрозаводчанин повредил стену из гипсокартона. В торговом центре другой нарушитель, 35-летний мужчина, сломал автоматические двери.

Злоумышленники были задержаны и доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный нарушитель бесплатно выпил и закусил посреди магазина.