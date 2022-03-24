В Петрозаводске мужчина провалился под лёд на озере

В Соломенном мужчина провалился под лёд местного озера.

ЧП произошло 24 марта, в четверг. Об этом информируют в соцсети спасатели пожарной части № 75.

В 18:16 личный состав пожарной части привлекался для спасения человека, провалившегося под лёд в микрорайоне Соломенное на озере Логмозеро. В 18:25 мужчина был спасён.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске сотрудники МЧС спасли даму, сидевшую в оконном проёме 4 этажа.