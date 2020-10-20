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В Петрозаводске мужчина с ножом отобрал у пенсионера часы и браслет

Новости. Криминал
15:58, 20 Октября 2020
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Полицейские по горячим следам задержали в столице Карелии подозреваемого в разбое.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от 61-летнего мужчины, ему потребовалась помощь полиции. На место вызова был направлен наряд патрульно-постовой службы, которому пенсионер рассказал о том, что стал жертвой разбоя.

По его словам, он встретил на улице приятеля, с которым решил продолжить встречу за распитием алкогольных напитков. Выпивали они в квартире знакомого. Через некоторое время туда же пришел неизвестный пенсионеру мужчина. С ним произошла ссора, в результате которой незнакомец под угрозой ножа забрал у 61-летнего петрозаводчанина часы и серебряный браслет. После этого пенсионер покинул негостеприимного хозяина и из дома позвонил в полицию.

Сотрудники наряда совместно с заявителем проехали по указанному им адресу. Там они обнаружили компанию, где был и подозреваемый. Полицейскими при нём были обнаружены часы и браслет.

Участником разбоя оказался 35-летний петрозаводчанин. Он был доставлен в дежурную часть полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Ранее рецидивист в Карелии украл в гостях 15 тысяч из хозяйской сумочки.

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Комментарии

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кир
2020-10-20 16:21:58
Дело тоже завести против пенса. Нечего шляться по незнакомым квартирам. Там пить и скандалить. :)
Гость
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