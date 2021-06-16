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В Петрозаводске мужчина с опасным заболеванием оставил дома лекарства и пропал

Новости. Общество
10:16, 17 Июня 2021
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

Близкие пропавшего опасаются, что мужчина может находиться в коме: объявлен розыск.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Артема Богуславцева 1977 года рождения.

17 июня в районе 02-30 мужчина выехал из дома по ул. Володарского 8. С того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Мужчина может передвигаться на автомобиле "Газель Фермер", кузов белый, тент синий или на машине «Ford Focus 2», синий, регион 750.

Сообщается, что у разыскиваемого есть опасное заболевание, при этом он оставил лекарства дома, связи с ним нет. Возможно нахождение мужчины в стоящем автомобиле в состоянии комы.

«Всем, кто знает о местонахождении разыскиваемого или видели его после 02-30 17.06.2021 г., просим срочно сообщить по телефону: +79535496978», — говорится в сообщении команды «Доброспас».

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