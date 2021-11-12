В Петрозаводске водитель сбил пешехода и увез с места ДТП (ВИДЕО)

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как водитель уехал с места ДТП в Петрозаводске и увез пострадавшего.

В понедельник, 15 ноября, камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» на Первомайском проспекте запечатлела момент ДТП.

На пешеходном переходе возле улицы Достоевского водитель Renault Arkana сбил человека. Нарушитель посадил пострадавшего в машину и уехал в неизвестном направлении. Авария произошла в 17.05 вечера.

«Что водила зазевался, что пешеход ворон считает», — подписал автор новости, появившейся в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Обстоятельства происшествия уточняются.