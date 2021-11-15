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В Петрозаводске мужчина украл бутылку крепкого алкоголя и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
11:33, 10 Января 2022
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив

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Жителю столицы Карелии грозит 4 года колонии за грабеж, сообщили в МВД республики.

Информация том, что в одном из петрозаводских магазинов покупатель унес алкоголь, не заплатив, поступила в правоохранительные органы в конце прошлого года. Камеры видеонаблюдения, расположенные в зале, зафиксировали, как неизвестный мужчина берёт с витрины бутылку со спиртным, затем, игнорируя требования продавцов об оплате товара, проходит мимо кассы и выбегает на улицу. Попытки работника торговой точки догнать любителя бесплатного алкоголя оказались безрезультатны. Причинённый материальный ущерб составил 1 200 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый за кражи петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что выпил похищенный напиток.

В настоящее время фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи – до четырёх лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, дорогой алкоголь стал самым популярным товаром, который пытались украсть жители Карелии из магазинов.

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Комментарии

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Dima
2022-01-10 12:41:19
За бутылку алкоголя давать 4 года - бред. Пошлите на исправительные работы. Странно акценты государство наставляет. Делают из бухла невероятную ценность.
Вася
2022-01-10 12:30:32
Каждый гражданин Норвегии имеет накопительный счёт, на который перечисляется ежегодно, определённая сумма от продажи нефти и газа. Такой же счет открывается при рождении каждого ребёнка, являющегося гражданином. Средняя сумма отчислений составляет примерно 4300 долларов.
кир
2022-01-10 11:48:30
Всё цацкаетесь с ранее судимыми. Когда будут законы и строгие меры наказания? Боли и смерти боятся все, - опять встрял кот.
Гость
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