В Петрозаводске мужчина украл бутылку крепкого алкоголя и стал фигурантом уголовного дела

Жителю столицы Карелии грозит 4 года колонии за грабеж, сообщили в МВД республики.

Информация том, что в одном из петрозаводских магазинов покупатель унес алкоголь, не заплатив, поступила в правоохранительные органы в конце прошлого года. Камеры видеонаблюдения, расположенные в зале, зафиксировали, как неизвестный мужчина берёт с витрины бутылку со спиртным, затем, игнорируя требования продавцов об оплате товара, проходит мимо кассы и выбегает на улицу. Попытки работника торговой точки догнать любителя бесплатного алкоголя оказались безрезультатны. Причинённый материальный ущерб составил 1 200 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый за кражи петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что выпил похищенный напиток.

В настоящее время фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи – до четырёх лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, дорогой алкоголь стал самым популярным товаром, который пытались украсть жители Карелии из магазинов.