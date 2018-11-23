В Петрозаводске мужчина украл у собутыльника кошелек

В полицию обратился 35-летний петрозаводчанин с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что общался с малознакомым гражданином, а на следующий день обнаружил пропажу кошелька с деньгами и банковскими картами.

Полицейские установили подозреваемого, 49-летнего петрозаводчанина. При нем был обнаружен похищенный кошелек. По версии полицейских, вечером он распивал спиртное с потерпевшим в одной из мастерских в микрорайоне Перевалка. Воспользовавшись тем, что спутник отвлекся, подозреваемый похитил кошелек, в котором находились 12 тысяч рублей и банковские карты, после чего скрылся.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.