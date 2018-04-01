В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии

В Петрозаводске мужчина средних лет умер от сердечного приступа рядом со зданием Национального театра.

Через группу "Поиск людей в Карелии" ведется розыск очевидцев трагедии, которая случилась 19 марта этого года в Петрозаводске на пр. Карла Маркса возле дома №19 (это Национальный театр Республики Карелия).

Как стало известно, на этом месте от острой ишемической болезни сердца скончался мужчина 1971 года рождения. Он был одет в удлиненную черную кожаную куртку с меховым воротником, черную кепку, на нем были черные джинсы и зимние полусапоги.

Как рассказала очевидец тех событий в группе "Поиск людей в Карелии", около 12 часов дня прохожие вызвали скорую помощь и передали мужчину медикам уже без признаков жизни. Врачи провели реанимацию, но безуспешно. У мужчины была разбита голова, видимо, при падении.

В настоящее время продолжается поиск людей, которые видели, что произошло, вызывали медиков и оказывали другую помощь.