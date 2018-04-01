Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
14:07, 01 Апреля 2018

В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии

По теме

ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
01.04.18 15:36
В Лахденпохье ночью насмерть сбили пешехода
01.04.18 09:41
ФОТО: Стали известны подробности жёсткого столкновения "девятки" и трактора на объездной дороге
01.04.18 08:40
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске мужчина средних лет умер от сердечного приступа рядом со зданием Национального театра.

Через группу "Поиск людей в Карелии" ведется розыск очевидцев трагедии, которая случилась 19 марта этого года в Петрозаводске на пр. Карла Маркса возле дома №19 (это Национальный театр Республики Карелия).

Как стало известно, на этом месте от острой ишемической болезни сердца скончался мужчина 1971 года рождения. Он был одет в удлиненную черную кожаную куртку с меховым воротником, черную кепку, на нем были черные джинсы и зимние полусапоги.

Как рассказала очевидец тех событий в группе "Поиск людей в Карелии", около 12 часов дня прохожие вызвали скорую помощь и передали мужчину медикам уже без признаков жизни. Врачи провели реанимацию, но безуспешно. У мужчины была разбита голова, видимо, при падении.

В настоящее время продолжается поиск людей, которые видели, что произошло, вызывали медиков и оказывали другую помощь.

 

По теме

ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
01.04.18 15:36
В Лахденпохье ночью насмерть сбили пешехода
01.04.18 09:41
ФОТО: Стали известны подробности жёсткого столкновения "девятки" и трактора на объездной дороге
01.04.18 08:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Злой
2018-04-01 15:47:21
Земля ему пухом!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
30.03.2018, 09:54
ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 2
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2018 10:23
Личное мнение
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 5
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.2018 14:52
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»