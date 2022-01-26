В Петрозаводске мужчина упал на пешеходном переходе и умер (ВИДЕО)

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Трагедия произошла на пешеходном переходе на улице Пограничной.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео инцидента, который произошел сегодня, 27 января, на улице Пограничной. Мужчина умер прямо на улице.

Судя по видео, в 11.11 мужчина переходил дорогу по «зебре» и упал. Из машин, пропускающих пешехода, на помощь вышли водители. На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи.

Реанимационные действия, которые медики проводили прямо на снегу у пешеходного перехода, были безуспешными. Бригада «скорой» зафиксировала смерть.

Ранее переходивший дорогу пешеход рухнул на проезжей части в Петрозаводске, ему вызвали три «скорые».