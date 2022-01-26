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В Петрозаводске мужчина упал на пешеходном переходе и умер (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:31, 27 Января 2022
фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

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Трагедия произошла на пешеходном переходе на улице Пограничной.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео инцидента, который произошел сегодня, 27 января, на улице Пограничной. Мужчина умер прямо на улице.

Судя по видео, в 11.11 мужчина переходил дорогу по «зебре» и упал. Из машин, пропускающих пешехода, на помощь вышли водители. На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи.

Реанимационные действия, которые медики проводили прямо на снегу у пешеходного перехода, были безуспешными. Бригада «скорой» зафиксировала смерть.

Ранее переходивший дорогу пешеход рухнул на проезжей части в Петрозаводске, ему вызвали три «скорые».

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Комментарии

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Нонсенс
2022-01-27 13:01:46
Ужасный век....ужасные сердца...
Беня
2022-01-27 12:57:07
Упокой Господи раба твоего новопредставленного и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное.
Фиг его знает, может лучше так, чем будучи прикованным к больничной параше ....
Гость
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