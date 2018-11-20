В Петрозаводске мужчина ушел от приятеля и прихватил его телефон

В полицию обратился 36-летний петрозаводчанин с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что накануне у него в гостях были приятели, а утром он не смог найти свой смартфон стоимостью 12 тысяч рублей.

Полицейские установили 27-летнего подозреваемого, ранее судимого за имущественные преступления. По версии следствия, в день происшествия гражданин, находясь у приятеля и одновременно коллеги в гостях, одолжил мобильный для звонка. Владелец согласился дать телефон, но попросил после звонка положить его на место, на тумбочку.

Вместо этого мужчина положил мобильный в карман, а вскоре ушел домой. Впоследствии он недолгое время пользовался гаджетом, но однажды уронил его, в результате чего у телефона разбился экран и он перестал работать. Тогда мужчина сбыл имущество за 200 рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.