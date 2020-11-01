В Петрозаводске мужчина выпил за счет соседа и обокрал его

Радушный хозяин застолья остался без телефона благодаря соседу.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от 41-летнего мужчины. Он сообщил, что кто-то проник в его квартиру и похитил мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что к преступлению причастен сосед потерпевшего. В один из дней мужчина пригласил его к себе и угостил спиртным. Затем хозяин заснул, а гость отправился домой. На полу в прихожей он заметил телефон и забрал его себе. Входную дверь оставил открытой. В дальнейшем мужчина сбыл похищенный гаджет за 1 000 рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее жительница поселка в Карелии "проспала" телефон.