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01.11.2020 19:00

В Петрозаводске мужчина выпил за счет соседа и обокрал его

Новости. Криминал
17:20, 02 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Радушный хозяин застолья остался без телефона благодаря соседу.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от 41-летнего мужчины. Он сообщил, что кто-то проник в его квартиру и похитил мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что к преступлению причастен сосед потерпевшего. В один из дней мужчина пригласил его к себе и угостил спиртным. Затем хозяин заснул, а гость отправился домой. На полу в прихожей он заметил телефон и забрал его себе. Входную дверь оставил открытой. В дальнейшем мужчина сбыл похищенный гаджет за 1 000 рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее жительница поселка в Карелии "проспала" телефон.

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