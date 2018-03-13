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Новости. Происшествия
12:06, 13 Марта 2018

В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал

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Полиция просит помочь в поиске.

Полиция Петрозаводска разыскивает Олега Алексеевича У., 1964 года рождения, сообщили в МВД Карелии. 11 марта 2018 года около 6 часов утра он ушел из Больницы скорой медицинской помощи, до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, прямые.

Был одет в шапку с козырьком темного цвета, темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета, при себе была сумка черного цвета через плечо.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89114024926 или 02 (с мобильного - 102).

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Комментарии

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кир
2018-03-13 13:16:11
Для поиска фамилию надо давать, а не прятаться за пиндосовские права человека, бездари.
sergo
2018-03-13 12:40:55
Что значит ушел из больницы в шесть утра?
Как обычно что ли? Привезли на скрой, в больнице отказали в госпитализации и выгнали на улицу?
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