В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал

По теме
Загрузка...
Полиция просит помочь в поиске.
Полиция Петрозаводска разыскивает Олега Алексеевича У., 1964 года рождения, сообщили в МВД Карелии. 11 марта 2018 года около 6 часов утра он ушел из Больницы скорой медицинской помощи, до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, прямые.
Был одет в шапку с козырьком темного цвета, темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета, при себе была сумка черного цвета через плечо.
Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89114024926 или 02 (с мобильного - 102).
По теме
Выбор читателей
07.03.2018, 18:00
09.03.2018, 08:35
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
10.03.2018, 17:49
Аналитика
Сегодня 12:06
Капитал
Ответственный бизнес – для культуры, искусства и социальной сферы Северо-Запада.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
07.03.2018 16:46
Комментарии