В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал

Полиция просит помочь в поиске.

Полиция Петрозаводска разыскивает Олега Алексеевича У., 1964 года рождения, сообщили в МВД Карелии. 11 марта 2018 года около 6 часов утра он ушел из Больницы скорой медицинской помощи, до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы седые, прямые.

Был одет в шапку с козырьком темного цвета, темно-синюю куртку с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета, при себе была сумка черного цвета через плечо.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89114024926 или 02 (с мобильного - 102).