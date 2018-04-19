В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал

Из Республиканской больницы ушел мужчина, плохо ориентирующийся в пространстве, и пропал.

Полицией разыскивается пропавший без вести Валерий Гермак 1976 года рождения, который 18 апреля около 16:00 часов самовольно покинул Республиканскую больницу имени Баранова и ушел в неизвестном направлении.

Мужчина плохо ориентируется в пространстве, может не понимать, где находится, не знать своего имени, сообщается в паблике "Доброспас".

Приметы: на вид 42-43 года, рост 165 сантиметров среднего телосложения, волосы темные средней длины.

Был одет: синяя футболка с коротким рукавом с белой надписью на груди, серые штаны-трико, черные тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого или видел его сегодня после 16:00, просят сообщать по телефонам: 755-000, 739-812 89114018356 или 02 (с мобильного-102).