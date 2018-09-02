В Петрозаводске мужчина вышел из больницы и пропал

Александра К., который ушел из Больницы скорой медицинской помощи, разыскивает полиция.

Как сообщили в МВД Карелии 27 августа Александра К. 1982 года рождения ушел из Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 180 см., волосы светло-русые прямые, стрижка короткая.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, на груди и на спине надписи: "РОССИЯ", голубая футболка, кроссовки темно-синего цвета.

Всех, имеющих какую-либо информации о его местонахождении, просят сообщить по телефонам отдела полиции №1: 8(8142)73-91-54, 8-911-415-25-87, 8-953-547-34-63.