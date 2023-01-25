В Петрозаводске мужчина вышел из дома и не вернулся

Полиция разыскивает Шухрата Т., который ушел из дома на улице Ровио в начале февраля и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №2 по Петрозаводску разыскивают Шухрата Т. 1967 года рождения, который ушел из дома на улице Ровио в начале февраля. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 165 см, глаза карие, волосы седые. Был одет в дубленку, синие джинсы, черно-белые кроссовки, вязанную черно-белую шапку.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого или видевших его в последнее время, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 953 549 69 78, 8 8142 739 240 или 02.