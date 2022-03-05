В Петрозаводске мужчина забил собутыльника до смерти и вызвал ему скорую

В столице Карелии будут судить мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в ночь на 25 декабря 2021 года, находясь в квартире жилого дома в Петрозаводске, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами начался конфликт. В результате 50-летний обвиняемый избил потерпевшего. Заметив, что собутыльник не подает признаков жизни, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь.

Согласно заключению эксперта, у 46 — летнего потерпевшего обнаружены множественные травмы головы, шеи, груди и живота, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью и связанные с причиной наступления смерти.

В ходе предварительного следствия обвиняемый находился под стражей, свою вину в совершении преступления признал частично, факт причинения телесных повреждений не отрицал. Вместе с тем, пояснил, что его действия были обусловлены тем, что у потерпевшего в руках был нож.

В настоящее время следователями проведены допросы свидетелей, проверены показания обвиняемого на месте происшествия, проведены ряд судебно — медицинских экспертиз, собрана полная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии арестованы мужчина и подросток, забившие до смерти своего приятеля.