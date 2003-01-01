В Петрозаводске мужчине брызнули в лицо из газового баллончика

Инцидент произошёл на улице Зелёная.
Сегодня, в 17:44 в дежурную часть Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение о причинении вреда здоровью мужчине.
По предварительной информации полиции, на улице Зелёная молодые люди распылили газ в лицо гражданину, 1986 г. р. Мужчина пояснил, что он сделал замечание компании, которая играла с газовым баллончиком, рассказали в телеграм-канале «Полиция Карелии»,
Пострадавшему оказана медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.