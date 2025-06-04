В Петрозаводске мужчине грозит срок за кражу шоколада

Мужчина средних лет решил не оплачивать продуктовую корзину, но был пойман.

Полиция Петрозаводска раскрыла кражу в сетевом магазине на Кукковке. Об этом сообщили в МВД республики по республики 9 июня.

47-летний мужчина попытался тайно вынести в черном пакете 18 плиток шоколада, две банки шоколадной пасты, а также оливковое масло на сумму свыше 7700 рублей, а затем избавился от похищенного. Против него возбудили уголовное дело о краже, за которую грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Карелии петрозаводский патруль задержал магазинного вора после двух взломов.