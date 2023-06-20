В Петрозаводске мужчине, не показавшему ИНН, отказали в группе инвалидности

Жителю Петрозаводска была установлена группа инвалидности только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Петрозаводска восстановила права местного жителя с ограниченными возможностями здоровья. Ведомство проверило деятельность городской поликлиники № 3 и установило нарушение законодательства.

Как выяснили в надзорном органе, поликлиника отказала 55-летнему мужчине в направлении его документов на медико-социальную экспертизу, потому что тот не предоставил ИНН.

Прокуратура города внесла представление главному врачу поликлиники и обязала направить документы петрозаводчанина в Главное бюро медико-социальной экспертизы по РК. В настоящее время мужчине установлена группа инвалидности, уточнили в прокуратуре.