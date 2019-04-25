ВИДЕО: В Петрозаводске мужчине, осужденному за смертельное ДТП на Чапаева, увеличили срок

Мужчина получил еще 4,5 года за 11 преступных эпизодов, сюжет об этом вышел на ГТРК "Карелия".

В эфир ГТРК "Карелия" вышел репортаж из зала суда.

Напомним, 9 сентября 19-летний мужчина, не имея права управления транспортными средствами, вместе с компанией друзей, в том числе и несовершеннолетних, двигался на автомашине Toyota по ул. Чапаева.

Развив большую скорость (примерно 100 км/ч), водитель столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии погибли 17-летняя пассажирка Toyota.

В феврале суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На этот раз мужчину судили за кражу, грабеж, мошенничество и вымогательство (11 преступных эпизодов), которые он совершил за 2016-2017 годы.

Подсудимый вины не признал.



Кадр из сюжета ГТРК

"Я категорически против 7 лет лишения свободы. Я готов больше не совершать преступления. Я готов заплатить ущерб. Я готов принести официальную бумагу, что я работаю. Я прошу вас применить статью 73 (условное осуждение), приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, – заявил в суде мужчина.

Суд отправил его в колонию-поселение на 4,5 года. Всего в заключении он проведет 5,5 лет.