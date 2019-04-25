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Новости. Общество
08:20, 25 Апреля 2019
фото: Кадр из сюжета ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчине, осужденному за смертельное ДТП на Чапаева, увеличили срок

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Мужчина получил еще 4,5 года за 11 преступных эпизодов, сюжет об этом вышел на ГТРК "Карелия".

В эфир ГТРК "Карелия" вышел репортаж из зала суда.

Напомним, 9 сентября 19-летний мужчина, не имея права управления транспортными средствами, вместе с компанией друзей, в том числе и несовершеннолетних, двигался на автомашине Toyota по ул. Чапаева.

Развив большую скорость (примерно 100 км/ч), водитель столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии погибли 17-летняя пассажирка Toyota. 

В феврале суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

 На этот раз мужчину судили  за кражу, грабеж, мошенничество и вымогательство (11 преступных эпизодов), которые он совершил за 2016-2017 годы.

Подсудимый вины не признал.


Кадр из сюжета ГТРК

"Я категорически против 7 лет лишения свободы. Я готов больше не совершать преступления. Я готов заплатить ущерб. Я готов принести официальную бумагу, что я работаю. Я прошу вас применить статью 73 (условное осуждение), приняв во внимание все смягчающие обстоятельства, – заявил в суде мужчина.

Суд отправил его в колонию-поселение на 4,5 года. Всего в заключении он проведет 5,5 лет.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-04-25 10:47:06
Все что происходит на дорогах, происходит в обществе. На данном этапе развития, если это, конечно, можно назвать развитием, мы возвращаемся в девяностые.
кир
2019-04-25 10:46:58
Вековая мечта наших людей жить по справедливости видимо несбыточная. Да и есть ли она эта справедливость? Не знаю. За смерть человека надо расплачиваться своей собственной жизнью.
Горе-депутаты спортсмены, журналисты, космонавты и баба Валя не способны принять законы для своей страны, которые выше либеральных международных.
Lana
2019-04-25 09:57:12
Куда мчались эти красавицы с 3-летним ребенком в одиннадцатом часу вечера, когда ему пора спать дома?
Ded
2019-04-25 09:47:39
Мне вот интересно: "гонщик" из второй машины - он вообще, получается, не при делах? И фамилии добреньких судей хотелось бы читать - нам и потомкам...
Американец
2019-04-25 09:30:46
сопляк! Успокоил свои панты, погонял по городу, отправив человека на тот свет. Да засунь себе справку о том, что ты работаешь в одно место.
Пожизненное лишение прав и выплата родстенникам пострадавшей пожизненной пенсии. Вы на его морду-лица посмотрите! Он же прямо смеётся в камеру оператора
ANT
2019-04-25 09:18:57
Девятнадцатилетнего преступника редакция называет мужчиной. К МУЖЧИНЕ он относится только по половому признаку и может обозначаться буквой "М", большего не достоин. И в чём секретность? На ТВ и других ресурсах прямо пишут, что это Алексей Череповецкий. С такой звучной фамилией в 19 лет иметь Тойоту, не работать, совершать преступления. И куда участковый смотрел? Такие должны быть "на карандаше".
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