В Петрозаводске мужчину будут судить за нападение с ножом на людей

В Карелии суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное против человека, которого обвиняют в нанесении ножевых ран мужчине и женщине.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает Следком.

По данным следствия, в июне прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в Петрозаводске, в ходе ссоры напал на своих соседей — мужчину и женщину. Он причинил им множественные колото-резаные ранения. После этого женщине удалось выбежать на улицу, где она обратилась за помощью к прохожим. Прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого, а потерпевшим была оказана медпомощь. Они остались живы.

Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против безопасности движения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Карелии воткнул нож в ногу возлюбленной за то, что она посмеялась над его прической