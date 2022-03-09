В Петрозаводске мужчину будут судить за убийство ножом собутыльника

В столице Карелии произошло убийство мужчины, в котором обвиняют его собутыльника, который взялся за нож.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует Следком.

Следствием установлено, что пятого декабря прошлого года обвиняемый совместно с приятелями находился в квартире жилого дома в Петрозаводске и распивал спиртные напитки. В это время между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый, взяв в руку нож, нанес потерпевшему множественные ранения и убил его.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по указанной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, как житель Карелии обвинил возлюбленную в неверности и ударил ее три раза ножом в грудь.