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В Петрозаводске мужчину будут судить за убийство ножом собутыльника

Новости. Криминал
10:07, 15 Марта 2022
фото: © Depositphotos / Lucidwaters

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В столице Карелии произошло убийство мужчины, в котором обвиняют его собутыльника, который взялся за нож.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует Следком.

Следствием установлено, что пятого декабря прошлого года обвиняемый совместно с приятелями находился в квартире жилого дома в Петрозаводске и распивал спиртные напитки.  В это время между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый, взяв в руку нож, нанес потерпевшему множественные ранения и убил его.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по указанной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, как житель Карелии обвинил возлюбленную в неверности и ударил ее три раза ножом в грудь.

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