В Петрозаводске мужчину избили, изрезали и придавили сервантом до смерти

В столице Карелии будут судить двоих мужчин, совершивших зверское убийство собутыльника.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщили в ведомстве.

Согласно материалам уголовного дела, в один из дней в августе 2021 года обвиняемый совместно с 34-летним приятелем, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распивал спиртные напитки в гостях у своей знакомой. Между пьяными мужчинами и их третьем собутыльником произошел конфликт. Они стали избивать свою жертву руками и ногами, нанося удары по голове и туловищу. После этого обвиняемый покинул застолье, а его приятель взял кухонный нож и нанес потерпевшему не менее 9 ударов. После этого он опрокинул за потерпевшего стоявший в комнате сервант.

От полученных травм 43-летний мужчина вскоре скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования установлено, что второй фигурант, последствия от преступных действий которого оказались смертельными для потерпевшего, страдает психическим расстройством. Заболевание лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В результате прокуратурой в отношении него утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

После вручения указанным лицам копий процессуальных документов оба уголовных дела будут направлены в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина воткнул нож в грудь приятеля во время пьяного застолья.