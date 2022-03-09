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В Петрозаводске мужчину обвиняют в нападении с молотком на подростков

Новости. Криминал
14:51, 10 Марта 2022
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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В столице Карелии следователи обвиняют молодого человека в ночном разбойном нападении на несовершеннолетних.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного  дела в отношении местного жителя.  Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом информирует Следком.

По версии следствия,  24 июля прошлого года ночью на Лососинском шоссе в Петрозаводске обвиняемый встретил ранее незнакомых ему двоих подростков.  Угрожая молотком, он потребовал у них имущество и деньги. Испугавшись агрессивно настроенного обвиняемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, потерпевшие достали из карманов вещи. Обвиняемый, продолжая держать молоток и угрожая, открыто похитил  у одного из подростков мобильный телефон,  после чего с места преступления скрылся. Пострадавшие подростки самостоятельно обратились в отдел полиции.

В результате за совершение данного преступления был задержан 21–летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности и имеющий судимость за аналогичное преступление. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что таксист в Петрозаводске с баллонным ключом напал на клиента.

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