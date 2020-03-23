890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы
Новое
Сегодня 22:29
Труп женщины найден в одной из квартир Петрозаводска 2
Сегодня 10:47
Еще один житель Карелии попал в больницу с подозрением на коронавирус 8
Сегодня 09:20

В Петрозаводске мужчины пытались вынести из магазина товары на 7,5 тысяч рублей

Новости. Криминал
18:20, 23 Марта 2020
фото: © Управление Росгвардии по Карели
Загрузка...

Росгвардейцы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже из магазина.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, 21 марта сработала кнопка тревожной сигнализации торгового заведения в районе Октябрьского проспекта. Петрозаводчане 37-ми и 23-х лет пытались пронести мимо кассы товар на сумму без малого 7500 рублей, но были задержаны росгвардейцами на месте преступления.

Правонарушители были переданы сотрудникам полиции.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
16.03.2020, 10:40
Вирус приближается к Карелии: Первый больной с коронавирусом зафиксирован в Мурманске

Аналитика

Сегодня 22:29
Тема недели
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в эксклюзивном интервью "Столице на Онего" ответил на самые острые вопросы о коронавирусной инфекции.
"Нам оставят мертвый водоем" 1
20.03.2020 13:53
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 2
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:18
Без политики
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 8
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске требуют восстановить кенотаф бойца истребительного батальона на месте его гибели.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
16.03.2020 14:20
архив чтиво

Медиа

Какие меры принимаются в ТРЦ "Лотос-Плаза" для защиты от коронавируса
21.03.2020 10:03
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»