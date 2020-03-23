В Петрозаводске мужчины пытались вынести из магазина товары на 7,5 тысяч рублей

Росгвардейцы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже из магазина.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, 21 марта сработала кнопка тревожной сигнализации торгового заведения в районе Октябрьского проспекта. Петрозаводчане 37-ми и 23-х лет пытались пронести мимо кассы товар на сумму без малого 7500 рублей, но были задержаны росгвардейцами на месте преступления.

Правонарушители были переданы сотрудникам полиции.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.