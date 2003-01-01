В Петрозаводске на автовокзале установили первый терминал для продажи билетов

Первые пассажиры воспользовались новым устройством и оценили его удобство.
На автовокзале Петрозаводска начал работать первый автоматический терминал по продаже билетов. Он позволяет пассажирам самостоятельно покупать билеты на пригородные и междугородние автобусы. Об этом сообщил «Карелавтотранс».
Терминал работает так же, как обычная касса. С его помощью можно выбрать направление, время рейса, оплатить билет банковской картой или наличными, а также оформить возврат.
Весь процесс занимает меньше минуты. Терминал установлен рядом с обычными кассами, около окна дежурного администратора.
Напомним, рядом с железнодорожным вокзалом в Петрозаводске сейчас обустраивают новую парковку. Как мы писали ранее, ее украсят яркими граффити.