В Петрозаводске на дороги с ямами нанесут разметку

К ямочному ремонту в Петрозаводске еще не приступили, но разметку начнут наносить в ближайшее время, сообщил глава города Владимир Любарский.

Как написал на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский, к нему поступает много вопросов, связанных с темой текущего содержания и ремонта городских дорог.

И сегодня глава отвечает, что к ямочному ремонту дорожные службы уже приступили, а вот новую дорожную разметку на городских магистралях начнут наносить в ближайшие дни, когда позволит погода.

"Подрядчик уже определен – это ООО «Дорлайн». Всего в рамках действующего контракта предприятию предстоит покрыть разметкой 18 тысяч квадратных метров асфальтобетонного слоя. Стоимость работ составит около 24 миллионов рублей.

В первую очередь дорожную разметку нанесут на пешеходных переходах возле школ и садиков города. Особое внимание также уделят магистралям, которые будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - объяснил Владимир Любарский.

По словам руководителя города, для нанесения новой дорожной маркировки будет применяться холодный пластик со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластик.