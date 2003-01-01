В Петрозаводске на Кукковке установили новый остановочный комплекс

Рядом со сквером Густава Ровио установили новый павильон ожидания.
В Петрозаводске на Кукковке оборудовали остановочный комплекс по инициативе местных жителей, о чем сообщили в городском совете.
— Прежняя конструкция, которая располагалась на этом месте, была в аварийном состоянии и вызывала справедливые опасения у пассажиров, — сообщили в городском совете.
По предварительным данным, в ближайшее время решетчатые стенки остановочного комплекса сделают непродуваемыми.
Напомним, что ранее в Петрозаводске пришлось отремонтировать другой остановочный комплекс через день после установки.