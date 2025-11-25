В Петрозаводске на месте снесенных аварийных домов на Кукковке построят жилой комплекс с детским садом

На пересечении улиц Ровио и Лыжной в микрорайоне Кукковка завершен снос трех расселенных аварийных домов. На освободившейся территории планируется строительство многоквартирного жилья с встроенным детским садом на 40 мест.
Работы выполнены в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) специализированным застройщиком «Карельский 5», сообщает администрация Петрозаводского городского округа. Компания за свой счет демонтировала дома по адресам: ул. Ровио, 2А и 2Б, а также ул. Лыжная, 20/2.
— В этом и заключается суть механизма КРТ: застройщик расселяет аварийный фонд, получает землю и строит на нем новое жилье, — пояснила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
Всего в городе планируют расселить не менее 10% аварийного жилья с использованием механизма КРТ.
