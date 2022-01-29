В Петрозаводске на Онежской набережной откроется выставка часов

В рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2022» 12 февраля на Онежской набережной откроется выставка часов из личных коллекций горожан.

«Уверены, что у каждого дома хранятся семейные реликвии – старые часы, которые когда-то бережно хранили время ваших родителей, дедушек и бабушек. Возможно, их механизмы уже не восстановить, но в этих часах заключено главное – история семьи. А ведь это так важно – помнить свое прошлое, жить настоящим и верить в будущее», – отмечают организаторы выставки.



Городской дом культуры приглашает к участию в выставке всех желающих. На экспозиции могут быть представлены карманные, именные, напольные, настенные, каминные, юбилейные часы, заводные часы с кукушкой, боем, маятником, будильники, часы оригинальной формы и конструкции и т.д. Напомним, что в прошлом году ГДК совместно с горожанами выставили в рамках фестиваля большую коллекцию самоваров разных лет.



Для участия в выставке необходимо заполнить заявку и отправить её на электронный адрес: dkp9@onego.ru. Форму вместе с дополнительной информацией о мероприятии можно найти на страницах Городского дома культуры: https://vk.com/wall212851660_4927 и «ГИПЕРБОРЕЯ 2022»: https://vk.com/wall-22364850_1954.



Экспонаты организаторы просят привезти в упаковочных коробках 8 или 9 февраля с 11.00 до 19.00 по адресу: ул. Еремеева,1 (Дворец торжественных церемоний: вход со стороны стоянки служебного транспорта администрации Петрозаводска). Каждый выставочный экземпляр будет бережно сохранен и вовремя возвращен хозяину.

«Обязательно присылайте историю своих часов, – пишут организаторы. – Каждый желающий, просканировав QR-код, наклеенный рядом с экспонатом, сможет прочесть ваш рассказ».



Узнать все подробности можно по телефонам: 76-21-22 или 8 (906) 206-31-03 (Дубовик Людмила Ивановна).