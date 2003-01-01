В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

С 22 по 26 сентября 2025 года в Петрозаводске на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Железнодорожной пройдут работы по установке новых Г-образных опор для светофоров.

Эти конструкции предназначены для размещения дорожных знаков и светофорного оборудования над проезжей частью, что делает их более заметными для водителей.

В течение всего периода работ светофоры на перекрестке будут переведены в режим желтого мигающего сигнала. В это время движение транспортных средств и пешеходов будет регулироваться установленными дорожными знаками.

Напомним, ранее сообщалось, что на перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот. Схема движения изменилась в районе Октябрьского проспекта.