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В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили ребенка (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:53, 22 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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На улице Боровая водитель ВАЗ-2107 сбил школьника.

Читатель «Столицы на Онего» сообщил об аварии, произошедшей сегодня, 22 февраля, на улице Боровая. Там водитель отечественного автомобиля сбил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, водитель сбил ребенка, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу возле дома по адресу: улица Боровая, 2. Ребенок отлетел от автомобиля, но смог подняться сам.

Как «Столице на Онего» уточнили в ГИБДД Петрозаводска, пострадавший — школьник 2011 года рождения. За рулем сбившего его автомобиля марки ВАЗ-2107 находился 18-летний молодой человек. На месте аварии работают «Скорая помощь» и сотрудники ГИБДД. Степень повреждений у пострадавшего ребенка уточняется.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2022-02-22 14:12:36
Виноваты: семья, школа, ГИБДД. Обучать пешиков надо, тут явное нарушение п. 4.5. ПДД. Учить, учить, учить.....
petronik
2022-02-22 15:35:46
бюджет, мальчик виноват в том, что его сбили на пешеходном переходе? Полечитесь...
кир
2022-02-22 14:02:27
Где народные мстители?
Гость
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