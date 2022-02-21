В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили ребенка (ВИДЕО)

На улице Боровая водитель ВАЗ-2107 сбил школьника.

Читатель «Столицы на Онего» сообщил об аварии, произошедшей сегодня, 22 февраля, на улице Боровая. Там водитель отечественного автомобиля сбил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, водитель сбил ребенка, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу возле дома по адресу: улица Боровая, 2. Ребенок отлетел от автомобиля, но смог подняться сам.

Как «Столице на Онего» уточнили в ГИБДД Петрозаводска, пострадавший — школьник 2011 года рождения. За рулем сбившего его автомобиля марки ВАЗ-2107 находился 18-летний молодой человек. На месте аварии работают «Скорая помощь» и сотрудники ГИБДД. Степень повреждений у пострадавшего ребенка уточняется.