В Петрозаводске на пять месяцев закроют проезд по одной из улиц

С 9 июня на пять месяцев закроют движение по участку дороги от улицы Судостроительной до улицы Кемской на Ключевой.

Ограничения связаны с масштабной реконструкцией тепловых сетей, которая продлится до 2026 года. Об этом сообщили в «РКС-Петрозаводск».

Этот участок теплосетей находится в частной собственности, он в аварийном состоянии. Совместно с Минстроем Карелии и городской администрации было принято решение заменить старые сети новыми и подключить их к основному теплоисточнику. На эти работы выделено около 192 миллионов рублей из федерального бюджета.

Из-за перекрытия изменится маршрут троллейбуса № 1. Он будет ходить по следующему пути:

Конечная станция «Завод „Авангард“ — улица Онежской флотилии — улица Ригачина — улица Чернышевского — улица Луначарского — проспект Александра Невского — улица „Правды“ — улица Куйбышева — проспект Ленина — площадь Гагарина — улица Шотмана — улица Чапаева — Лесной проспект — Лососинское шоссе — конечная станция „Улица Чистая“ — Лососинское шоссе — Лесной проспект — улица Чапаева — улица Шотмана — площадь Гагарина — проспект Ленина — улица Куйбышева — улица „Правды“ — проспект Александра Невского — улица Луначарского — улица Радищева — улица Ригачина — улица Онежской флотилии — конечная станция „Завод ‚Авангард‘.

Время отправления первых и последних рейсов не изменится, но в течение дня возможны изменения в графике движения.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.