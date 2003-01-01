В Петрозаводске на полмесяца ограничат проезд по улице Калинина

В микрорайоне Голиковка временно изменится схема движения транспорта.
Сквозной проезд по улице Калинина в районе перекрёстка с Лососинской набережной в Петрозаводске будет закрыт до 16 октября, сообщили в администрации города.
— Временные ограничения связаны с подключением строящегося детского сада к сетям теплоснабжения, — пояснили там.
Для того, чтобы разгрузить поток машин на Голиковке, движение по Лососинской набережной сделают двусторонним. Остановка транспорта при этом будет запрещена.
Ранее мы писали, что с 19 октября стоянка и остановка автомобилей на участке от улицы Гоголя до Лобановского моста будет недоступна. Кроме того, водителям запретят поворачивать налево с улицы Антикайнена на Стародревлянский проезд.