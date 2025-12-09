В Петрозаводске на Пушкинской улице установили новогоднюю ёлку

В преддверии новогодних праздников в центре Петрозаводска появилась ещё одна праздничная ёлка. Сотрудники предприятия «ОРЭС-Петрозаводск» украсили живую ель на Пушкинской улице, рядом с Деревом дружбы.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова.
Для украшения дерева высотой около 5 метров потребовалось использовать автовышку. С её помощью работники закрепили на ветвях гирлянду, снежинки и традиционную звезду.
Традиционный символ Нового года стал частью новогоднего оформления центра города, создавая праздничную атмосферу для жителей и гостей столицы Карелии.
Ранее мы сообщали, что 3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году.