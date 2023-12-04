В Петрозаводске на торги выставили участок для строительства нескольких домов

Участок в многонаселенном районе города будет предназначен для блокированной застройки.

В администрации Петрозаводска появилась информация о предстоящем аукционе, в качестве лота — земельный участок площадью 854 квадратных метра на Перевалке.

Участок № 77 расположен на улице Пархоменко в районе школы № 11. Предназначен он будет для строительства дома блокированной застройки.

Подготовка материалов к проведению аукциона завершена, сообщили в мэрии. Сам аукцион пройдет уже в нынешнем декабре.