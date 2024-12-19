В Петрозаводске на улице Черняховского сбили пешехода

Авария произошла 20 декабря.
ДТП с участием пешехода и кроссовера произошло 20 декабря на улице Черняховского в районе пересечения с Лососинским шоссе, сообщает dtpptz.ru.
Пешеход, судя по видео, предварительно посмотрев налево, начал переход проезжей части улицы Черняховского по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону Республиканской больницы. В это же время кроссовер совершал правый поворот, выезжая с Лососинского шоссе на улицу Черняховского.
Информация о пострадавшем уточняется.
Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.
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