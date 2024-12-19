В Петрозаводске на улице Черняховского сбили пешехода

Пешеход, судя по видео, предварительно посмотрев налево, начал переход проезжей части улицы Черняховского по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону Республиканской больницы. В это же время кроссовер совершал правый поворот, выезжая с Лососинского шоссе на улицу Черняховского.

Информация о пострадавшем уточняется.

Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.