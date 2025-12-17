В Петрозаводске на улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственном смерти

Вечером в среду, 17 декабря, в Петрозаводске на улице Шотмана было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Информацию «Столице на Онего» подтвердили в правоохранительных органах.
По данным нашего источника, тело нашли прохожие около 22:00 на улице Шотмана вблизи железнодорожных путей. Установлена личность погибшего — это мужчина 1966-го года рождения.
По предварительной информации, смерть носит криминальный характер — на теле имеются признаки насилия. Пока не уточняется, какие именно увечья получил мужчина, обстоятельства его гибели устанавливаются. В соцсетях пишут, что у мужчины было перерезано горло.
Как сообщили в Следкоме Карелии, по факту обнаружения тела проводится проверка, на месте сейчас работают следователи.