В Петрозаводске на улице Правды 53-летняя водитель пострадала в ДТП

Многие жители Карелии обратили внимание на экстремально низкий уровень воды в наших озерах и реках. Низкий уровень на Ладоге, заонежские паблики сообщают о низком уровень в Онего, причем буквально пересохли некоторые реки.



Что происходит? Куда ушла вода? Этот вопрос мы задали Николаю Филатову, одному из крупнейших в стране специалистов по комплексному изучению водных объектов, доктору географических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику Института водных проблем Севера КарНЦ РАН.

Специально для «Столицы на Онего» он написал текст, который мы публикуем. Отметим, что данный материал с учетом масштаба исследований ученого касается не только карельских озер. Добавим, что после материала Николая Филатова есть мнение Минприроды Карелии и также наши попытка подытожить написанное.

