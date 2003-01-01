В Петрозаводске на улице Правды 53-летняя водитель пострадала в ДТП

Причиной стал наезд на её автомобиль Renault со стороны 19-летнего водителя Kia.
Вчера,6 октября, 53-летняя водитель Renault получила телесные повреждения в аварии. По данным Госавтоинспекции Петрозаводска ДТП произошло в 10:50 в районе дома № 21 по улице Правды.19 - летний водитель автомобиля Kia совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Renault Logan,- сообщили в ведомстве.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
