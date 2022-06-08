В Петрозаводске на воду спустили историческую копию ботика Петра I

В честь 350-летия со дня рождения основателя Петрозаводска 9 июня на Онежской набережной спустили на воду историческую копию ботика Петра Первого.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, ботик изготовили сотрудники морского клуба «Полярный Одиссей» и команда проекта «Школа поморской культуры традиционного судостроения и мореходства».

Посмотреть на спуск судна пришли несколько сотен горожан. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы города – председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.

«У нас уникальный город, основанный императором Петром Первым, день рождения которого мы отмечаем сегодня замечательным событием! Это подтверждает, что в нашем городе сохраняются традиции. Благодаря таланту сотрудников «Полярного Одиссея» у нас появилась историческая копия ботика Петра I. Остается только пожелать этому судну семь футов под килем», – сказала Наталья Кармазина.



