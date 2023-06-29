В Петрозаводске на заслуженный отдых проводили директора Университетского лицея

Надежду Пекарчик поздравила лично исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова.

Временно исполняющая обязанности глава Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети написала о проводах на заслуженный отдых Надежды Пекарчик, которая с 1985 года руководила школой № 28, позже преобразованной в Университетский лицей.

«Перечислять заслуги Надежды Васильевны можно бесконечно: ей присвоены почетные звания Заслуженный работник народного образования Республики Карелия, Заслуженный учитель Российской Федерации, значок Отличник народного просвещения. Под руководством Надежды Пекарчик Университетский лицей дважды вошёл в „Топ 500 лучших школ России“, три раза включен в „Топ 100 лучших физико-математических лицеев России“. И это далеко не все регалии. Но главное достижение лицея и его директора — это успехи учеников, ведь та база, которая закладывается в школьные годы, открывает выпускникам безграничные возможности», — написала Иннна Колыхматова.

По словам врио главы Петрозаводска, она лично поздравила выдающегося директора и еще раз поблагодарила за многолетний труд, за сотни учеников и за вклад в развитие системы образования.

«Мы не прощаемся, знания и опыт Надежды Васильевны будут востребованы!», — добавила Инна Колыхматова.