В Петрозаводске на железнодорожном вокзале исполнят песни военных лет

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Студенты Петрозаводской государственной консерватории устроят флешмоб ко Дню Победы.
В здании ж/д вокзала студенты Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова исполнят песни военных лет.
В воскресенье 5 мая в 16.00 в главном здании ж/д вокзала Петрозаводска пройдет флешмоб, приуроченный ко Дню победы.
Мероприятие организуют студенты Петрозаводской государственной консерватории, вокально-инструментальный ансамбль.
Студенты исполнят военно-патриотические песни: "Смуглянка", "На солнечной поляночке", "Тёмная ночь", "Журавли", "А закаты алые", "Ах эти тучи в голубом", "Катюша".
Всех желающих приглашают присоединиться к акции.
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