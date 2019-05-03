В Петрозаводске на железнодорожном вокзале исполнят песни военных лет

Студенты Петрозаводской государственной консерватории устроят флешмоб ко Дню Победы.

В здании ж/д вокзала студенты Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова исполнят песни военных лет.

В воскресенье 5 мая в 16.00 в главном здании ж/д вокзала Петрозаводска пройдет флешмоб, приуроченный ко Дню победы.

Мероприятие организуют студенты Петрозаводской государственной консерватории, вокально-инструментальный ансамбль.

Студенты исполнят военно-патриотические песни: "Смуглянка", "На солнечной поляночке", "Тёмная ночь", "Журавли", "А закаты алые", "Ах эти тучи в голубом", "Катюша".

Всех желающих приглашают присоединиться к акции.