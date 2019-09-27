В Петрозаводске наблюдается бум продаж квартир с отделкой "под ключ"

Почему 70 процентов покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в "Баренц Групп".

Далеко не все строительные организации в Петрозаводске предлагают клиентам квартиры с комплексной отделкой. Компания "Баренц Групп", которая продает недвижимость, в том числе, и с готовым ремонтом, сделала это своим фирменным отличием. Цифры говорят сами за себя: сегодня 70 процентов клиентов "Баренц Групп" выбирают квартиры с отделкой "под ключ". О том, почему в Петрозаводске наблюдается бум таких продаж, рассказала маркетолог компании Мария Круглова.

"Одна из основных причин - купить квартиру с отделкой выгоднее, чем делать ремонт самостоятельно. В "Баренц Групп" стоимость отделки "под ключ" квартиры до 50 кв. метров составляет всего 320 тысяч рублей. Отделка одного квадратного метра - 6 400 рублей. Если посмотреть стоимость соответствующих услуг в Интернете, окажется, что даже простая поклейка обоев за квадратный метр по объявлению на "Авито" стоит дороже.

Бывали случаи, когда клиенты приобретали квартиру в "Баренц Групп" без отделки и потом, когда начинали в строительных магазинах подсчитывать, во сколько им обойдется ремонт, сколько сил, времени и нервов они потратят, - возвращались и просили, чтобы это сделали мы. К сожалению, это не всегда возможно – все зависит от стадии строительства дома. Но мы идем навстречу нашим клиентам и в этом вопросе.

Вторая причина – отделка "под ключ" входит в ипотечный кредит, за нее не нужно платить отдельно. Банки сейчас дают ипотеку на квартиры с отделкой, ремонт "под ключ" входит в стоимость жилья. Это очень удобно и выгодно. Например, у нас есть предложение – квартиры без первоначального взноса. Это означает, что клиент практически все, кроме мебели, получает в стоимости ипотечного кредита".

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