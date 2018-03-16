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Новости. Политика
13:35, 16 Марта 2018

В Петрозаводске начал работу информационно-ситуационный центр, созданный Центризбиркомом и Общественной палатой Карелии

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Информационно-ситуационный центр будет работать в течение четырёх ближайших дней, начиная с сегодняшнего дня и по 19 марта.

Центр создан на базе Центральной избирательной комиссии Карелии при участии республиканской Общественной палаты.

Его задачей станет аккумулирование и анализ всей информации о ходе выборов президента РФ на территории Карелии.

Голосование пройдет 18 марта.

Еще одной задачей центра станет правовая поддержка. Юристы центра будут сопровождать работу общественных наблюдателей (консультировать их), отвечать на вопросы, возникающие у избирателей по ходу голосования, обеспечивать взаимодействие корпуса общественных наблюдателей и избирательных комиссий. По словам председателя Центризбиркома Карелии Алексея Бахилина, поступающие в республиканский избирком заявления будут оперативно рассматриваться и по каждому будут приниматься меры реагирования. Задача Центра – оперативно скоординировать деятельность государственных и общественных организаций.

В день голосования, 18 марта, информационно-ситуационный центр начнёт свою работу с 8 утра и завершит её после двенадцати ночи. В течение дня журналисты, редакции СМИ, представители общественных организаций, заинтересованные лица и учреждения смогут получать в центре самую актуальную и объективную информацию о ходе голосования. Центр будет готовить пресс-релизы, рассылая их по редакциям, события дня будут комментироваться экспертами, политиками, общественными активистами. Все жалобы и заявления, поступающие 18 марта в Центр, станут оперативно рассматриваться и на них даваться ответы. Таким образом, вся информация, исходящая от центра, будет объективной, оперативной и проверенной.

В воскресенье 18 марта центральной площадкой работы Центра станет малый зал Законодательного собрания Республики Карелия (4 этаж). Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц принять участие в работе информационно-ситуационного центра.

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