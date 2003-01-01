В Петрозаводске началась подготовка к «Гиперборее-2026»

Петрозаводск начал подготовку к юбилейному фестивалю «Гиперборея-2026», который будет посвящен российскому спорту.

Петрозаводск уже начал подготовку к главному зимнему празднику – международному фестивалю «Гиперборея-2026». Мероприятие запланировано на период с 3 по 7 февраля, о чем сообщила мэр города Инна Колыхматова.

Центральным событием станет конкурс ледовых и снежных фигур, который пройдет в юбилейный 25-й раз. Эту тему решено посвятить российскому спорту. Все праздничные мероприятия, включая концерты и акции, будут посвящены олимпийским рекордам и выдающимся спортсменам.

Пока в Милане будет проходить Олимпиада-2026, в Петрозаводске состоится своя Гиперборейская олимпиада. Положение о конкурсе и прием заявок от скульпторов начнется в ближайшие дни.

