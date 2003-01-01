В Петрозаводске началась проверка школьных автобусов

Акция пройдет с 26 по 30 января.

Госавтоинспекция проконтролирует маршруты, в пределах которых осуществляется подвоз детей к местам обучения, техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, путевой документации, технического осмотра у транспортного средства, осуществляющих регулярную перевозку детей в образовательные организации. Запланировано проведение инструктажей с водителями, осуществляющими перевозку детей, а также с пассажирами школьных автобусов.



Сотрудники службы обращают внимание водителей автобусов, перевозящих несовершеннолетних пассажиров, на обязательное применение аварийной сигнализации при посадке и высадке детей в транспортное средство, а также необходимость оснащения автобуса опознавательным знаком «Перевозка детей».

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что подобные проверки пройдут по всей республике. Пока ситуация подвоза школьников из поселка Березовка в Кондопогу не решена. Некоторые школьники добираются до школ на такси и рейсовом автобусе. Детям предложили пересесть на школьный автобус, но решение, по мнению родителей, носит незаконный характер.



Напомним, проблема школьного транспорта в республике системный характер. Так ситуация в деревне Виданы уже стала уголовным делом и взята на контроль главой Следственного комитета РФ. В Сегеже из-за работы единственного автобусного маршрута дети пропускают уроки.